Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, в центре области 15−20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40−41 градусов. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40−41 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.