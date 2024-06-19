Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

20 июня утром и днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В Актобе ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
20 июня ночью на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью при грозе порывы 15−20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35−37 градусов. В Атырау днем сохраняется сильная жара 35 градусов.
Днем 20 июня на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, 20 июня порывы 23 м/с. В Таразе ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на юге Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 36 градусов. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.
В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15−20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на западе, севере Костанайской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ветер юго-западный 15−20, на севере, востоке области порывы 25м/с. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем 15−20 м/с.
Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, в центре области 15−20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40−41 градусов. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40−41 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. На западе, в пустынных районах области сильная жара 40 градусов. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов.
Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35−36 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.