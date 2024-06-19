Последние новости к вечеру 19 июня 2024 года

ЕС предложил включить в 14-й пакет санкций певицу Полину Гагарину и бизнесменов Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева (последнего — за связь с Кремлем и управление «Балтикой» под Росимуществом). Также санкции затронут поставки СПГ, экспорт гелия и нефтяные танкеры. Всего в список войдут 20 физических и 22 юридических лица.