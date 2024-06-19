Последние новости к вечеру 19 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 июня 2024 года.
Стратегическое партнерство и отпор санкциям. Итоги переговоров Путина и Ким Чен Ына
Россия и КНДР заключили договор о стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в здравоохранении и строительстве автомобильного моста. Владимир Путин отметил развитие военно-технического, образовательного и культурного сотрудничества между двумя странами.
Передаваемые Киеву истребители F-16 разместят на Украине
Истребители F-16, передаваемые Киеву Вашингтоном, будут размещены на территории Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Однако начальник авиации ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть F-16 будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.
EUobserver узнал о санкциях ЕС против Полины Гагариной и гелия
ЕС предложил включить в 14-й пакет санкций певицу Полину Гагарину и бизнесменов Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева (последнего — за связь с Кремлем и управление «Балтикой» под Росимуществом). Также санкции затронут поставки СПГ, экспорт гелия и нефтяные танкеры. Всего в список войдут 20 физических и 22 юридических лица.
«Вкусно — и точка» временно убрала из меню блюда с тунцом после отравлений
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» временно убрала из меню чиабатты с тунцом из-за проверок сырья после массовых отравлений. За медпомощью в Москве обратился 121 человек и 31 в других городах.
Синоптик предсказал рекордные мегаливни в Москве
Мегаливни до 34−36 мм осадков ожидаются в четверг в Москве, что составляет почти половину месячной нормы. Может быть побит рекорд 2015 года в 31,7 мм. В Подмосковье возможен смерч, сообщил Евгений Тишковец из «Фобоса».