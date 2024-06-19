На Троицкую субботу в Самаре будут ездить автобусы до кладбищ

В ближайшую субботу, 22 июня, у православных будет день поминовения покойных родственников. Этот день называют Троицкой субботой, и в эту дату в Самаре организуют автобусы до кладбищ.
— Начало работы маршрутов в 07.00, завершающие рейсы от кладбищ в 16.30, — сообщал ранее департамент транспорта Самары.
До кладбища «Лесное» будут ходить автобусы № 4к от Управленческого и № 67к с Мехзавода. До Зубчаниновского кладбища можно будет уехать с площади Кирова на автобусе № 27к. На кладбище «Рубежное» поедут три маршрута: № 36д с Хлебной площади, № 36ю с Южного кладбища, № 63эь с автостанции «Аврора». А на Южное кладбище можно будет попасть на автобусе № 77д с Хлебной площади и № 129э с автостанции «Аврора».
Чтобы проезд был безопасным, 22 июня в Самаре ограничат движение на улице Авроры от Аэродромной до Партизанской, на улице Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов, на улице Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской, на улице Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.