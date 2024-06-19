Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий в суде: «Уголовное дело против меня — чья-то грязная фальсификация»

Ендовицкого подозревают в передаче через посредника крупной суммы денег — изначально в СМИ фигурировала цифра в 1,5 млн рублей, однако в ходе заседания выяснилось, что речь вроде как идет о 600 тыс. рублей — председателю диссертационного совета ВГТУ и заведующей кафедрой цифровой и отраслевой экономики Наталье Сироткиной, которая принимала решение о присуждении ученой степени жене ректора Елене Ендовицкой. Согласно данным открытых источников, летом 2022 года супруга ученого защищала в ВГТУ диссертации на тему управления жизненного цикла кадрового контроллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем. Загвоздка в том, что данную научную работу женщина вроде как и не писала. Ее научным руководителем значился заведующий кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета ВГУ Юрий Трещевский. 75-летний профессор также был задержан. Предполагается, что именно он мог быть посредником в этом деле.
Трещевского суд сегодня отправил под домашний арест на два месяца, до 14 августа включительно. Судья Марина Сиухина, выслушав мнения сторон, согласилась с доводами адвокатов обвиняемого — Ксении Баевой и Натальи Кузнецовой, а также самого пожилого профессора. Юрий Трещевский признал, что, несмотря на удовлетворительное состояние здоровья, в силу возраста он имеет хронические заболевания, без необходимых лекарств и медицинского наблюдения может «быстро рассыпаться».Комментируя свое задержание, профессор отметил, что все это «стечение обстоятельств», которое его, в силу прожитых лет, мало шокирует. Своей вины он не признает. Делиться ожиданиями от дальнейшего процесса и итогового приговора суда Трещевский оказался не готов.
— Со следствием я сотрудничал и буду продолжать сотрудничать, — заявил журналистам пожилой профессор после оглашения решения. — Нужно уточнить у адвокатов, чем мне можно будет заниматься, смогу ли я работать за компьютером. У меня масса недописанных статей, масса работ от аспирантов. Займусь их вычиткой.
Юрия Трещевского освободили в зале суда под громкие аплодисменты близких и коллег — на заседании присутствовала внушительная группа поддержки. А вот в отношении 53-летнего ректора суд не был так благосклонен, посчитав, что два месяца в СИЗО (аналогично срокам домашнего ареста Трещевского, — до 14 августа включительно) не должны подорвать здоровье управленца. Дмитрий Ендовицкий называет свое задержание незаконным, вины он не признает.
— Я не виновен и рассчитываю на оправдательный приговор. Скорее всего, это чья-то грязная фальсификация. Чья именно — мне неизвестно. Получить должность ректора одного из крупнейших вузов в стране — мечта очень многих.
Ендовицкий попытался убедить суд, что не собирается «воздействовать» на людей, которые могут иметь какое-либо отношение к его делу и уж точно не собирается покидать страну. Отметим, что задержали Ендовицкого в Москве. Следователь Валентина Брежнева обратила внимание, что оттуда он намеревался 16 июня улететь в Казахстан. По версии стороны защиты, — в командировку, из которой вроде как должен был вернуться через несколько дней. Также защита просит суд принять во внимание обстоятельства задержания ученого, которое было довольно жестким. По словам адвоката Максима Баева, в этом не было нужны. Ендовицкий уже проходил по делу Сироткиной в качестве свидетеля, и всегда являлся по требованию следствия на допросы. Баев полагает, что единственная цель такого отношения — давление. Физическое и моральное. Чтобы человек сознался даже в том, чего не совершал.
— Меня задержали, когда я находился в гостинице в Москве, — рассказывает суду Ендовицкий. — Жестко положили на пол, надели наручники. У меня еще соскочили очки. Единственное о чем я попросил, чтобы их не разбили — они очень дорогие. Я, ваша честь, самостоятельно выдал же все гаджеты, назвал пароли по первому требованию.
Ендовицкий обращает внимание, что следователь якобы убеждал его сознаться, потому что «так будет лучше». Ректор не спорит, что часто бывает за рубежом. В силу своих полномочий, в первую очередь. Однако, «выполняя задания, которые ставят федеральные или областные ограны власти», всегда возвращается.
— Вся моя жизнь связана с Россией, вся моя жизнь связана с Воронежем, вся моя жизнь связана с Воронежским государственным университетом. У меня нет активов за рубежом, счетов или недвижимости. Мало того, я нахожусь в санкционных списках за свою позицию, поддерживая политику государства. У меня здесь семья, дети и внуки. Я никуда не уеду.
Также Ендовицкий сообщил суду, что в период с 27 мая — по 7 июня он проходил лечение в медицинском стационаре, куда попал после поездки в зону СВО. Ректор доставлял туда гуманитарный груз. Из командировки приехал с консолидированным переломом правой пяточной кости. Приведенные доводы суд не убеждают. Спустя более двух часов с начала судебного заседания, Ендовицкого в наручниках уводят из зала суда.