Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий в суде: «Уголовное дело против меня — чья-то грязная фальсификация»

Ендовицкий попытался убедить суд, что не собирается «воздействовать» на людей, которые могут иметь какое-либо отношение к его делу и уж точно не собирается покидать страну. Отметим, что задержали Ендовицкого в Москве. Следователь Валентина Брежнева обратила внимание, что оттуда он намеревался 16 июня улететь в Казахстан. По версии стороны защиты, — в командировку, из которой вроде как должен был вернуться через несколько дней. Также защита просит суд принять во внимание обстоятельства задержания ученого, которое было довольно жестким. По словам адвоката Максима Баева, в этом не было нужны. Ендовицкий уже проходил по делу Сироткиной в качестве свидетеля, и всегда являлся по требованию следствия на допросы. Баев полагает, что единственная цель такого отношения — давление. Физическое и моральное. Чтобы человек сознался даже в том, чего не совершал.