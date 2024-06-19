Неделю нулевого травматизма проведут в системе здравоохранения Беларуси с 24 июня

В указанный период состоятся оперативные мониторинги, первичные организации возьмут на контроль проведение стажировки и инструктажей по охране труда, своевременность прохождения проверки знаний у работников соответствующих служб, а также их обучение безопасным приемам и методам проведения работ. Помимо этого, в случае необходимости в организациях пересмотрят требования инструкций по охране труда в части отражения в них профессиональных рисков при выполнении работ с повышенной опасностью.