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Неделю нулевого травматизма проведут в системе здравоохранения Беларуси с 24 июня

Тематическая неделя нулевого травматизма пройдет в системе здравоохранения с 24 по 28 июня, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Как рассказала главный технический инспектор труда профсоюза Людмила Морозова, данное мероприятие посвящено профилактике нарушений требований охраны труда в инженерно-технических подразделениях и хозяйственных службах организаций. Такая тематика выбрана неслучайно.

По словам специалиста, ряд недочетов по охране труда выявлен во время проведенного в мае общественного контроля в различных функциональных службах организаций отрасли. Поэтому запланированные мероприятия прежде всего нацелены на предупреждение и недопущение случаев производственного травматизма в них.

В указанный период состоятся оперативные мониторинги, первичные организации возьмут на контроль проведение стажировки и инструктажей по охране труда, своевременность прохождения проверки знаний у работников соответствующих служб, а также их обучение безопасным приемам и методам проведения работ. Помимо этого, в случае необходимости в организациях пересмотрят требования инструкций по охране труда в части отражения в них профессиональных рисков при выполнении работ с повышенной опасностью.