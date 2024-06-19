Неделю нулевого травматизма проведут в системе здравоохранения Беларуси с 24 июня

Как рассказала главный технический инспектор труда профсоюза Людмила Морозова, данное мероприятие посвящено профилактике нарушений требований охраны труда в инженерно-технических подразделениях и хозяйственных службах организаций. Такая тематика выбрана неслучайно.
По словам специалиста, ряд недочетов по охране труда выявлен во время проведенного в мае общественного контроля в различных функциональных службах организаций отрасли. Поэтому запланированные мероприятия прежде всего нацелены на предупреждение и недопущение случаев производственного травматизма в них.
В указанный период состоятся оперативные мониторинги, первичные организации возьмут на контроль проведение стажировки и инструктажей по охране труда, своевременность прохождения проверки знаний у работников соответствующих служб, а также их обучение безопасным приемам и методам проведения работ. Помимо этого, в случае необходимости в организациях пересмотрят требования инструкций по охране труда в части отражения в них профессиональных рисков при выполнении работ с повышенной опасностью.