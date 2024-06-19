Билеты на Алые паруса в 2024 году: можно ли приобрести и как увидеть шоу-программу бесплатно

Салют, живая музыка и легендарный бриг: где приобрести билеты на «Алые паруса» в 2024 году и как посмотреть шоу-программу с набережной и палубы теплохода. Рассказываем обо всех нюансах.
«Алые паруса» — ежегодный фестиваль для выпускников с фейерверками и концертом под открытым небом Санкт-Петербурга. В этом году он пройдет 28 июня: в 20:00 состоится открытие на Дворцовой площади, в 22:20 начнут выступление артисты, а в 00:40 вместе с праздничным салютом уже можно будет увидеть главный символ — бриг с алыми парусами. Чтобы прочувствовать атмосферу фестиваля в полной мере, нужно будет приобрести билеты на «Алые паруса» 2024. Но, если вы лишь хотите полюбоваться фейерверками и плывущей мечтой — фрегатом со знаменитыми парусами — делать это совсем не обязательно. Подробнее о том, где купить билеты на Алые паруса в Санкт-Петербурге, чтобы не стать жертвой мошенников, и как посмотреть шоу без приглашения, расскажем ниже по материалу.
Все о празднике Алые паруса
Всю ключевую информацию о проведении фестиваля в белую ночь с 28 по 29 июня 2024 года собрали в таблицу. Подробнее о том, можно ли купить билеты на «Алые паруса», читайте далее.
|28 июня
|Место проведения
|Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
|Главный символ
|Бриг с алыми парусами
|Цель праздника
|Проводить выпускников школы во взрослую жизнь
|Что символизируют Алые паруса
|Мечты и надежду на успех
|Когда праздник впервые отметили
|28 июня 1968 года
|Тема 2024 года
|Семья
|Кто выступит в 2024 году
|Люся Чеботина, IOWA, Алсу, ST, Ваня Дмитриенко и Amirchik
|Откуда лучше наблюдать за бригом и шоу
|Биржевой мост, Литейный мост, площадь Академика Лихачева
|Будет ли фейерверк
|Да
|Начало праздничной программы
|20:00
|Окончание праздничной программы
|04:00
Можно ли купить билеты на Алые паруса официально
Приглашения на «Алые паруса» выдаются только выпускникам школ и их учителям. Каждый ученик получает на руки два билета, один из них он может отдать другу или родителю. Единственный официальный способ посетить фестиваль, если вы не выпускник школы и вам не подарили приглашение, это — волонтерство на мероприятии. Подать заявку можно через страницу VK (подробнее расскажем далее). Так, вы сможете не только увидеть внутреннюю кухню мероприятия, но и поможете проводить будущее поколение во взрослую жизнь. Ссылка и подробная информация о волонтерстве будет в отдельном блоке.
Официально купить билеты на «Алые паруса» — нельзя, хотя есть сторонние способы и другие возможности увидеть программу мероприятий. Об этом подробнее читайте ниже по тексту.
Как получить билеты на концерт для выпускников
Хотя официально билеты выдаются только выпускникам школы и их учителям, их все же можно приобрести неофициально. Дело в том, что ученикам школ Санкт-Петербурга дарят два билета, чтобы они также могли позвать на мероприятия родителей или друзей. Однако многие решают продать билеты в интернете и на Дворцовой площади прямо перед началом мероприятия. Стоит отметить, что покупать пригласительные такими сомнительными способами — достаточно рискованно, потому что на их продаже ежегодно наживается множество мошенников.
1. Бесплатно в школе
Бесплатно билеты на «Алые паруса» в Санкт-Петербурге выдают только выпускникам школ Санкт-Петербургов и некоторых регионов в 20-х числах июня. Каждый школьник, попавший в список приглашенных, получает два билета, по одному из которых может пригласить с собой на мероприятие родителя или близкого друга, чтобы разделить памятный момент.
2. С рук перед началом праздника
Некоторые школьники, которым оказалось не с кем пойти, продают билеты на Дворцовой площади прямо перед его началом. По статистике, их стоимость варьируется от желаний и потребностей продавца. Как мы уже отметили ранее, покупать билеты подобным способом — достаточно рискованно, и на одно подлинное приглашение приходятся десятки поддельных.
3. На «Авито» и в соцсетях
В соцсетях и на сайтах по продаже вещей вроде «Авито» также ежегодно продаются пригласительные билеты на «Алые паруса». Отсматривать их наличие на доске объявлений стоит после 20-х чисел июня, как выпускники школ получат свои первые приглашения. Важно отметить, что, решаясь совершить покупку билета на «Авито», вы делаете это неофициально, поэтому от мошенников и поддельных билетов вас никто не защитит.
4. На сторонних сайтах
На некоторых сторонних сайтах тоже можно увидеть объявления о продаже билетов на «Алые паруса» в 2024 году. Но, как и в случае с другими неофициальными способами, вы можете стать жертвами мошенников. Если же на свой страх и риск решитесь приобрести приглашения, узнайте у продавца, где и при каких обстоятельствах он их получил, почему продает и есть ли какие-нибудь гарантии. Для большей достоверности можно попросить телефон для обратной связи.
Именные ли билеты и как они выглядят
Хотя билеты на фестиваль выдаются строго по спискам, сами они не являются именными. Выпускники школ получают на руки два билета и один из них они имеют право отдать, кому пожелают. Однако все же есть ряд факторов, обеспечивающих «эксклюзивность» билетов и их защиту от подделок. Во-первых, дизайн самого билета ежегодно меняется и никто не знает, каким он будет вплоть до первых вручений ученикам. Во-вторых, на каждом билете есть защитная голограмма, как на банковских картах, из-за чего фальсификация проходки — попросту невозможна. В-третьих, билеты на «Алые паруса» официально вручаются незадолго до мероприятия только выпускникам. В 2023 году пригласительные дали за сутки до фестиваля из-за чего массовая подпольная продажа билетов стала трудно осуществимой.
Как посмотреть шоу и салют в честь Алых парусов, если нет пригласительных билетов
Если у вас не оказалось пригласительных билетов на «Алые паруса» 2024, посмотреть шоу и салют можно с набережных и мостов, питерских крыш или напрямую из центра событий — во время волонтерской работы. Рассказываем подробнее про каждый из возможных вариантов.
1. Купить билет на теплоход
Пожалуй, самый необычный способ посмотреть на бриг с алыми парусами и фейерверки без билетов «Алые паруса» — купить специальный тур на теплоход. Множество питерских компаний, организующих речные прогулки, в ночь проведения мероприятия организуют специальный прокат по Неве для желающих увидеть мероприятие с необычного ракурса. Стоимость такого предложения соразмерна грандиозности события, вход на палубу для взрослого человека обойдется в среднем от 10 тысяч рублей. Многие организаторы обещают невероятные ракурсы для фотографий и комплимент в виде игристого.
2. Стать волонтером
Еще один популярный способ увидеть воочию грандиозное мероприятие — стать волонтером. Правда, желающих проводить выпускников школы в новый этап жизни очень много, поэтому нужно заранее подать заявку через страницу VK «Волонтеры Алых-Парусов», заранее ознакомившись с графиком и условиями. Кажется, что это — идеальный вариант для студентов, которые смогут посмотреть шоу-программу, а также добавить презентабельную строчку в свое резюме.
3. Подняться на крышу
Санкт-Петербург славится своими крышами, с которых открываются невероятные панорамные виды на город. На многих экскурсионных сайтах и на «Авито» уже есть множество предложений по организации просмотра праздничного салюта с высоток. Многие предлагают в качестве комплимента фуршет, живую музыку и сопровождение гида. Из преимуществ: стоимость такой услуги гораздо дешевле, чем прогулка на теплоходе: средняя цена за человека — 2000 рублей. Однако стоит учитывать, что для детей возрастом до 6−8 лет вход может быть ограничен из-за мер безопасности.
4. Смотреть с набережных и мостов
Один из самых популярных и, кстати, совершенно бесплатных вариантов увидеть праздничный салют и проплывающий бриг — прийти на набережные и мосты по маршруту следования. Мы уже рассказывали подробно, откуда открывались лучшие виды в 2023 году, в нынешнем году ситуация в принципе аналогичная. Рекомендуется наблюдать за шоу с Биржевого и Литейного моста, площади Академика Лихачева, Адмиралтейской и Дворцовой набережной. Во многих туристических маршрутах также отмечают, что хорошие виды открываются со стрелки Васильевского острова, Троицкого и Дворцового моста, а также с Петропавловской крепости. Однако стоит учитывать, что во время мероприятия их территория может быть закрыта.
5. Смотреть онлайн-трансляции
Официальным партнером мероприятия в 2024 году является «Пятый телеканал», он будет транслировать в режиме реального времени все события с фестиваля. Чтобы увидеть фейерверк, который начнется в 00:40 можно включить телевизор или перейти в официальное сообщество VK. Другие телеканалы и СМИ также будут снимать «Алые паруса». По статистике за 2023 год, съемкой мероприятия занималось более 10 тысяч человек и 40 профессиональных камер, благодаря чему 33 миллиона человек со всего мира увидели шоу-программу.
Чек-лист для выпускника и не только: как попасть на Алые паруса в 2024 году
Важную информацию о мероприятии можете найти в списке ниже.
- Фестиваль «Алые паруса» пройдет в белую ночь с 28 по 29 июня 2024.
- В 20:00 на Дворцовой площади состоится открытие, в 22:20 начнется выступление артистов, а в 00:40 начнется шоу-программа с салютом.
- Купить билеты официально — нельзя, их выдают только выпускникам школ Санкт-Петербурга и некоторых регионов.
- Неофициально приобрести билеты можно на Дворцовой площади перед началом мероприятия, заранее на «Авито», в соцсетях и других сторонних сайтах. Однако есть шанс стать жертвой мошенников.
- Бесплатно посмотреть мероприятие можно, став волонтером фестиваля, или придя на набережные и мосты города в ночь с 28 по 29 июня.
- Для желающих увидеть «Алые паруса» также будет проводиться онлайн-трансляция фестиваля в режиме реального времени.
- Чтобы увидеть салют и бриг с алыми парусами с необычного ракурса, можно купить билеты на теплоход или экскурсию на крышу.
Чтобы зарядиться атмосферой грядущего праздника, советуем посмотреть, как обычно проходит фестиваль «Алые паруса». До встречи в Санкт-Петербурге!
Кристина Корчанова