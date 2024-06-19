Билеты на Алые паруса в 2024 году: можно ли приобрести и как увидеть шоу-программу бесплатно

«Алые паруса» — ежегодный фестиваль для выпускников с фейерверками и концертом под открытым небом Санкт-Петербурга. В этом году он пройдет 28 июня: в 20:00 состоится открытие на Дворцовой площади, в 22:20 начнут выступление артисты, а в 00:40 вместе с праздничным салютом уже можно будет увидеть главный символ — бриг с алыми парусами. Чтобы прочувствовать атмосферу фестиваля в полной мере, нужно будет приобрести билеты на «Алые паруса» 2024. Но, если вы лишь хотите полюбоваться фейерверками и плывущей мечтой — фрегатом со знаменитыми парусами — делать это совсем не обязательно. Подробнее о том, где купить билеты на Алые паруса в Санкт-Петербурге, чтобы не стать жертвой мошенников, и как посмотреть шоу без приглашения, расскажем ниже по материалу.