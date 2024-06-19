День семьи, любви и верности в Москве в 2024 году: как отметят праздник в столице

Во имя Петра и Февронии: что мы знаем про праздник, когда его отмечают, и главное — как пройдет День любви, семьи и верности в 2024 году.
C 8 июля 2008 года в России ежегодно отмечают День семьи, любви и верности. Душевный праздник посвящен главным покровителям домашнего очага — муромскому князю XIII века Петру и его жене Февронии. Считается, что любовь канонизированных святых была настолько крепка и сильна, что о сотворенных ею чудесах знают спустя множество веков. Подробнее о том, как и в честь чего зародилась идея праздника, когда его принято отмечать и какие мероприятия для всей семьи пройдут в столице в 2024 году, расскажем ниже по тексту.
Интересные факты о Дне семьи, любви и верности
Не секрет, что самый душевный праздник воспевает чистоту любви Петра и Февронии, но откуда же муромляне узнали о ней? Дело в том, что до нашего времени сохранилось несколько древних писаний и легенд. Согласно одной из них, любовь Февронии дважды исцелила князя от неизлечимых язв, образовавшихся на его теле от крови дракона. После исцеления Петр взял Февронию в жены вопреки недовольству бояр и даже оставил трон, чтобы быть вместе со своей возлюбленной.
Прожив счастливо до самой старости, супруги умерли в один день — 8 июля 1228 года по григорианскому календарю. При жизни влюбленные просили, чтобы их упокоили вместе. И хотя изначально влюбленных похоронили отдельно, они несколько раз необъяснимым образом оказывались вместе. Тогда, узрев чудо, люди прислушавшись к воле Петра и Февронии, их схоронили вместе. Так и появилась история о невероятной любви, положившей начало Дню семьи, любви и верности — празднику, который мы отмечаем и в 2024 году.
История праздника
Считается, что идея отмечать День семьи, любви и верности зародилась еще в конце XX века в Муроме. Местные жители, воспевая идеал супружеской пары князя Петра и его жены Февронии, решили заменить иностранный День святого Валентина на праздник с исконно русскими корнями.
Согласно писанию древнего философа Ермолая-Еразма, их связь была настолько крепка и чиста, что муромляне решили ее увековечить. Историю супружеской пары веками хранили в народе, возводили в честь нее архитектурные памятники и даже всенародно прославили, придумав День семьи, любви и верности.
Хотя жители России праздник впервые отметили праздник всей страной лишь 8 июля 2008 года, есть предположения, что его предыстория отсылает к XVI веку. Так, некоторые эксперты утверждают, что почитать покровителей семьи и брака, начали после их канонизации в 1547 году. Ведь именно тогда царь Иван IV возвел над мощами Петра и Февронии церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Туда приходили молодожены и супруги, желающие такой же крепкой и чистой связи.
Если захотите лично почтить святых сегодня, отправляйтесь в Муроме в Свято-Троицкий собор женского епархиального монастыря, туда мощи перенесли в 1992 году.
Где и в какие даты отмечают День семьи, любви и верности в 2024 году
Корни праздника уходят далеко в Муром — город на Оке-реке, знаменитый калачами и древними сказаниями. Именно там местные жители в конце XX века, придумав альтернативу зарубежному Дню всех влюбленных, покровителем которого считается Святой Валентин, начали отмечать 8 июля — исконно русский День любви, семьи и верности.
Праздник посвятили святым супругам — Петру и Февронии, чья любовь считалась по-настоящему искренней и чистой. Впоследствии слава о торжестве быстро распространилась по всей России. Впервые всей страной День семьи, любви и верности отметили 8 июля 2008 года, а уже в 2022 году праздник приобрел официальный статус. С тех пор его празднуют ежегодно. В этот день принято собираться с любимыми, поздравлять близких и дарить особенные цветы — ромашки, символизирующие чистоту и верность. На них в этот день молодые также могут погадать на любовь, согласно излюбленной народной традиции. Молодые люди в этот праздник, чтобы признаться во взаимных чувствах, по обычаю дарят «Февроньки» — аналогичные валентинкам открытки с изображением или рисунком ромашек.
Программа мероприятий на День семьи любви и верности в Москве
Православные россияне в этот праздник посещают торжественные службы, чтобы помолиться об укреплении семейных отношений. В храмах и церквях проводят концерты, конкурсы, совместные трапезы на свежем воздухе. Кроме того, молодые пары часто проводят свадьбы именно 8 июля, веря, что их любовь будет такой же крепкой и чистой, как у святых покровителей.
Некоторые семейные пары, предпочитающие уединение, отправляются на природу — загород или в городские парки, чтобы провести летний день с близкими на свежем воздухе. Кажется, это отличный вариант, как для больших семей с детьми, так и для молодоженов, желающих побыть друг с другом.
Также традиционно на День семьи, любви и верности в столице проводят торжественные мероприятия. В прошлом году жители столицы вместе встречали праздник в Парке имени Горького, на ВДНХ и в парке «Остров мечты». В 2024 году в честь праздника также планируется череда интересных событий: конкурсы, мастер-классы, концерты и развлечения для всей семьи. Точная программа мероприятий на День семьи, любви и верности в Москве пока уточняется, чтобы оставаться в курсе событий — следите за новостями.
Все, что нужно знать о празднике «День семьи любви и верности»
- День семьи, любви и верности с 2008 года ежегодно отмечается в России — 8 июля.
- Официальный статус праздник приобрел лишь в 2022 году.
- Эксперты предполагают, что идея отмечать День семьи, любви и верности появилась в конце XX века в городе Муром.
- Муромляне отмечали праздник вместо иностранного Дня святого Валентина.
- Праздник посвящен главным покровителям домашнего очага — муромскому князю XIII века Петру и его жене Февронии.
- 25 июня (8 июля по новому стилю) 1228 года супруги скончались в один день, поэтому праздник отмечают в этот день.
- Считается, что предыстория праздника отсылает к XVI веку, именно тогда Иван IV возвел церковь Рождества Пресвятой Богородицы, где некоторое время хранились мощи супружеской пары.
Желаем, чтобы любовь всегда вела вас по жизни рука об руку, согревая каждый шаг. С праздником!
Кристина Корчанова