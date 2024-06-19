День семьи, любви и верности в Москве в 2024 году: как отметят праздник в столице

Праздник посвятили святым супругам — Петру и Февронии, чья любовь считалась по-настоящему искренней и чистой. Впоследствии слава о торжестве быстро распространилась по всей России. Впервые всей страной День семьи, любви и верности отметили 8 июля 2008 года, а уже в 2022 году праздник приобрел официальный статус. С тех пор его празднуют ежегодно. В этот день принято собираться с любимыми, поздравлять близких и дарить особенные цветы — ромашки, символизирующие чистоту и верность. На них в этот день молодые также могут погадать на любовь, согласно излюбленной народной традиции. Молодые люди в этот праздник, чтобы признаться во взаимных чувствах, по обычаю дарят «Февроньки» — аналогичные валентинкам открытки с изображением или рисунком ромашек.