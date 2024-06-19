Борьба с незаконными стройками продолжается. В одном из районов Самарканда снесли пятиэтажку. Видео

Также представитель городской администрации призвал застройщиков не причинять материальный и моральный ущерб себе и другим лицам незаконным строительством. Обратился он и к гражданам, которые планируют покупку жилья.
«Прежде чем покупать дом, обязательно изучите законность выбранного здания или получите информацию о нем в строительном департаменте», — написал Наджмиддинов.
Напомним, что ранее мы сообщали о новостройке, которую возвели в опасной близости к другим домам в Чиланзарском районе столицы. Здание снесли.