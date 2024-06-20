Оплату проезда через Bluetooth в транспорте Перми внедрят осенью

Осенью общественный транспорт Перми оснастят Bluetooth-маячками для нового способа оплаты проезда. Протестировать технологию планируют в автобусах муниципального перевозчика «Пермгорэлектротранс». О работе новой системы оплаты рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин в прямом эфире Центра управления регионом.
По словам главы дептранса, возможность оплаты проезда по Bluetooth-метке появится с осени этого года. Благодаря таким маячкам система сама определит автобус или трамвай, в котором находится пассажир. Ему потребуется лишь подтвердить поездку.
— Если у человека включен Bluetooth на телефоне, он автоматически распознает, что вы находитесь в автобусе и выпадет push-уведомление с предложением оплатить проезд, — пояснил Анатолий Путин.
Устройства будут предоставлены пермской компанией ООО «ИТ-ЦентрСервис», которая является разработчиком приложения «Транспортная карта Пермь». Такая договоренность была достигнута на прошлой неделе на форуме «Умный город».