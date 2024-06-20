Новичок «Авангарда» Яремчук заработает 90 миллионов рублей

«Я отношусь к Яремчука без большого восторга, поскольку вижу потолок его возможностей умеренным. Однако системе омского клуба он ранее провел три сезона, поэтому его как минимум неплохо знают. Лучше меня точно. За три сезона в “Витязе” нападающий обрел уверенность, вырос в стабильного игрока КХЛ, а в 24 года еще не поздно прогрессировать», — подчеркнул обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.