Новичок «Авангарда» Яремчук заработает 90 миллионов рублей

Александр Яремчук за три года в «Авангарде» заработает девяносто миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Правый хват/Михаил Зислис». Примерно такую же сумму он получал в подмосковном «Витязе», в котором играл ранее.
«Авангард» уже давно планировал вернуть Яремчука, который провёл в омском клубе три сезона, но ранее руководство «Витязя» не соглашалось на такой вариант. Однако сейчас, когда в межсезонье состав подмосковной команды обновился и стал крепче, за солидную компенсацию она готова расстаться с нападающим.
«Я отношусь к Яремчука без большого восторга, поскольку вижу потолок его возможностей умеренным. Однако системе омского клуба он ранее провел три сезона, поэтому его как минимум неплохо знают. Лучше меня точно. За три сезона в “Витязе” нападающий обрел уверенность, вырос в стабильного игрока КХЛ, а в 24 года еще не поздно прогрессировать», — подчеркнул обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.