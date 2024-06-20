Пермяки забирают брёвна снесённого арт-объекта «Пермские ворота» на память

Жители Перми забирают брёвна, оставшиеся от снесённого арт-объекта «Пермские ворота» на память, сообщает корреспондент perm.aif.ru.
Демонтировать арт-объект, известный среди пермяков как «буква “П”» и «табуретка», начали вечером 19 июня. Подрядчик снёс брёвна, которые обрамляли каркас. Процесс сноса длился около двух часов. Остальные работы по демонтажу завершат 20 июня. Как рассказали работники сайту perm.aif.ru, для окончательного сноса потребуется вышка и альпинист.
«Люди начали утаскивать брёвна и щепки “Пермских ворот”. Забирают даже большие тяжёлые брёвна», — сообщила корреспондент perm.aif.ru.
Напомним, арт-объект «Пермские ворота» художника Николая Полисского был установлен в Перми в 2011 году. В 2024 году власти приняли решение демонтировать объект, так как на его месте будет транспортная развязка. Она станет подходом к будущему третьему мосту через Каму.