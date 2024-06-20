Пермяки забирают брёвна снесённого арт-объекта «Пермские ворота» на память

Напомним, арт-объект «Пермские ворота» художника Николая Полисского был установлен в Перми в 2011 году. В 2024 году власти приняли решение демонтировать объект, так как на его месте будет транспортная развязка. Она станет подходом к будущему третьему мосту через Каму.