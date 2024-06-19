Серпухов получил статус наукограда

22 марта правительство Московской области сообщило, что Министерство науки и высшего образования приняло положительное решение о стратегии развития Серпухова. В пресс-службе Подмосковья сообщили, что в округе функционируют предприятия, осуществляющие научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания и подготовку кадров по ведущим отраслям науки и технологий. В частности, «Протон», «Новые технологии», «НПО ДНК-Технология» и Институт физики высоких энергий им. А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».