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Серпухов получил статус наукограда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому городскому округу Серпухов Московской области присвоен статус наукограда. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, статус наукограда теряют городские округа Пущино и Протвино, которые в 2023 году были объединены с Серпуховым.

Источник: РИА "Новости"

22 марта правительство Московской области сообщило, что Министерство науки и высшего образования приняло положительное решение о стратегии развития Серпухова. В пресс-службе Подмосковья сообщили, что в округе функционируют предприятия, осуществляющие научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания и подготовку кадров по ведущим отраслям науки и технологий. В частности, «Протон», «Новые технологии», «НПО ДНК-Технология» и Институт физики высоких энергий им. А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Статус наукограда присваивается городским округам, имеющим высокий научно-технический потенциал и градообразующие научно-производственные комплексы. Пущино и Протвино получили статус в 2005 и 2008 году соответственно.