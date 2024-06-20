В Росстате рассказали, какие продукты подорожали за неделю

За прошедшую неделю с 11 по 17 июня инфляция составила 0,17%. Об этом сообщил Росстат.
Как сообщили в ведомстве, стоимость куриного мяса снова растет. Что касается яиц, они подешевели на 1,2%.
Кроме того, на 0,4% снизились цены на маргарин, творог подешевел на 0,3%. Кроме того, стоимость белокочанной капусты упала на 3,6%, а помидоров на 1,9%. Бананы подешевели на 0,7%, зубные пасты — на 0,4%.
Некоторая техника также стала дешевле. Электропылесосы подешевели на 0,7%, а смартфоны стали дешевле на 0,5%.
Некоторые продукты стали дороже. Сильнее всего выросла стоимость картофеля, за неделю показатель роста составил 7,9%. Баранина, куриное мясо и колбасы стали дороже. Стоимость яблок увеличилась на 3,1%, а моркови на 1,2%. Репчатый лук подорожал на 1,3%, а огурцы на 0,5%.
Кроме того, подорожали сухие корма для домашних животных, бензин и дизельное топливо, передает Интерфакс.