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Приемная кампания в петербургские вузы стартует 20 июня

Приемная кампания в высшие учебные заведения РФ стартует 20 июня. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Комиссии будут работать во всех 69 петербургских университетах, институтах и академиях. Заявления абитуриенты могут отправить в пять университетов страны, выбрав до пяти специальностей в каждом. Председатель Совета ректоров вузов региона Алексей Демидов отмечает, что главные изменения в кампании 2024 года коснутся поступления по целевой квоте.

Потенциальные работодатели могут разместить заявки на необходимость целевого обучения по той или иной специальности и направлению. А абитуриенты при подаче заявления могут так же, видя возможность обучения по целевому направлению, подать заявление на этом федеральном ресурсе «Работа в России».

Алексей Демидов, председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти

Вузы города примут на бюджетной основе свыше 30 тыс. первокурсников, что вдвое больше, чем в 2023 году.

образование