Приемная кампания в петербургские вузы стартует 20 июня

Потенциальные работодатели могут разместить заявки на необходимость целевого обучения по той или иной специальности и направлению. А абитуриенты при подаче заявления могут так же, видя возможность обучения по целевому направлению, подать заявление на этом федеральном ресурсе «Работа в России».