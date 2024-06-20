Какой сегодня день: 20 июня

Знаете ли вы, что 20 июня родился известный поэт Роберт Рождественский? О том, чем еще ознаменовано 20 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 20 июня
В 1837 году Виктория I стала королевой Великобритании.
В 1840 году Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.
20 июня отмечается Всемирный день беженцев.
А еще в 2024 году на 20 июня выпадает День летнего солнцестояния — сегодня самая короткая ночь в этом году.
Кто родился 20 июня
Композитор Жак Оффенбах (1819−1880).
Мультипликатор Вячеслав Котеночкин (1927−2000).
Белорусский живописец Гавриил Ващенко (1928−2014).
Политик Жан-Мари Ле Пен (1928).
Поэт Роберт Рождественский (1932−1994).
Бард Юрий Визбор (1934−1984).
Ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов (1937).
Белорусский тренер Спартак Миронович (1938).
Актер Владимир Коренев (1940−2021).
Музыкант Лайонел Ричи (1949).
Актриса Николь Кидман (1967).
Режиссер Роберт Родригес (1968).
Футболисты Алексей и Василий Березуцкие (1982).
20 июня в православном календаре
В этот день православные чтут память мученика Феодота Корчемника.
Именины
20 июня именины у Федота, Тараса, Федора, Николая, Степана, Петра, Павла, Николая, Максима, Михаила, Льва, Ивана, Игнатия, Давида, Владимира, Григория, Виктора, Василия, Вениамина, Богдана, Бориса, Валентина, Афанасия, Александра, а также у Анны, Валерии, Зинаиды, Марии и Калерии.