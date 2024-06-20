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Какой сегодня день: 20 июня

Этот день является 172-м в григорианском календаре, до конца года остается 194 дня.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 20 июня родился известный поэт Роберт Рождественский? О том, чем еще ознаменовано 20 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 20 июня

В 1837 году Виктория I стала королевой Великобритании.

В 1840 году Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.

20 июня отмечается Всемирный день беженцев.

А еще в 2024 году на 20 июня выпадает День летнего солнцестояния — сегодня самая короткая ночь в этом году.

Кто родился 20 июня

Композитор Жак Оффенбах (1819−1880).

Мультипликатор Вячеслав Котеночкин (1927−2000).

Белорусский живописец Гавриил Ващенко (1928−2014).

Политик Жан-Мари Ле Пен (1928).

Поэт Роберт Рождественский (1932−1994).

Бард Юрий Визбор (1934−1984).

Ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов (1937).

Белорусский тренер Спартак Миронович (1938).

Актер Владимир Коренев (1940−2021).

Музыкант Лайонел Ричи (1949).

Актриса Николь Кидман (1967).

Режиссер Роберт Родригес (1968).

Футболисты Алексей и Василий Березуцкие (1982).

20 июня в православном календаре

В этот день православные чтут память мученика Феодота Корчемника.

Именины

20 июня именины у Федота, Тараса, Федора, Николая, Степана, Петра, Павла, Николая, Максима, Михаила, Льва, Ивана, Игнатия, Давида, Владимира, Григория, Виктора, Василия, Вениамина, Богдана, Бориса, Валентина, Афанасия, Александра, а также у Анны, Валерии, Зинаиды, Марии и Калерии.