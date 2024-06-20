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+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. В четверг в Крыму жарко и без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 2 м/с 78% 769 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер северо-запаный 7−12 м/с, в южных и восточных районах днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, в горах +15…+17 градусов, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 4−9 м/с, днем северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3−8 м/с, днем западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20…+22 градуса, днем +29…+31.