+34 и порывистый ветер: погода в Крыму в четверг

«Ветер северо-запаный 7−12 м/с, в южных и восточных районах днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, в горах +15…+17 градусов, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 4−9 м/с, днем северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3−8 м/с, днем западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31 градус.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20…+22 градуса, днем +29…+31.