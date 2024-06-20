Что можно и нельзя делать в Федотов день 20 июня, который называют Страж

Православная церковь 20 июня вспоминает святого Феодота Анкирского. В народе отмечают Федотов день. Однако есть еще одно название — Федот Страж. Согласно приметам, с указанного дня люди начинали купаться в водоемах и не боялись плохих последствий, так как святой был покровителем купающихся. Кроме того, 20 июня отмечают день Федота Урожайника. Все дело в том, что по погоде судили об урожае ржи.
Что нельзя делать 20 июня
Не следует жаловаться на судьбу. Предки верили, что ситуация может только усугубиться. Запрещено ругаться с родными и близкими. Считается, что конфликт может затянуться на длительное время. Не рекомендуется рассказывать о своих планах, так как они не осуществятся.
Что можно делать 20 июня
По традиции, с 20 июня начинали купаться в водоемах. Рыбаки в Федотов день всегда ходили на рыбалку и отпускали первую пойманную рыбу для хорошего клева.
Согласно приметам, теплая погода указывает на урожай ржи. В том случае, если голуби в солнечный день прячутся, то это предупреждает про ухудшение погоды. Если нет росы, то ждали дождей.