Что можно и нельзя делать в Федотов день 20 июня, который называют Страж

Православная церковь 20 июня вспоминает святого Феодота Анкирского. В народе отмечают Федотов день. Однако есть еще одно название — Федот Страж. Согласно приметам, с указанного дня люди начинали купаться в водоемах и не боялись плохих последствий, так как святой был покровителем купающихся. Кроме того, 20 июня отмечают день Федота Урожайника. Все дело в том, что по погоде судили об урожае ржи.