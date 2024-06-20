Блогер Блиновская задолжала приставам две тысячи рублей

Согласно данным с сайта Федеральной службы судебных приставов, у Блиновской две непогашенные задолженности.
Исполнительное производство по первой задолженности на 1000 рублей было заведено 7 октября 2022 года постановлением о взыскании исполнительского сбора Межрайонного отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов № 3 ГУФССП РФ по г. Москве.
Почти через год, 27 сентября 2023, судебный пристав возбудил аналогичное исполнительное производство на 1000 рублей.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. «Королеву марафонов» отправили в СИЗО.
В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. Налоговая также определила Блиновской штраф в размере 226 миллионов рублей. Общая сумма регулярно увеличивается в связи с начислением пени.
По данным СК, блогер Елена Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая «переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ». Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.