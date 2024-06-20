В Хабаровском крае готов законопроект о помощи семьям с ипотекой

Эта выплата будет производиться семьям, где третий и последующий ребёнок родился с 1 января этого года до 31 декабря 2026-го. Дети должны быть зарегистрированы в органах ЗАГС Хабаровского края, семьи должны проживать и быть прописанными в нашем регионе. Уже заложены деньги на увеличение поддержки многодетных на этот год: 37,8 млн рублей выделят из краевого, а ещё 151 млн рублей из федерального бюджета. Курировать программу будет госкорпорация «ДОМ.РФ».