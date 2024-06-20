В Хабаровском крае готов законопроект о помощи семьям с ипотекой

В Хабаровском крае с июля этого года семьи при рождении третьего и последующих детей смогут получить от государства один миллион рублей на погашение ипотечных кредитов. Сейчас подобная выплата в помощь многодетным составляет лишь 450 тысяч рублей. Увеличить поддержку больших семей на Дальнем Востоке поручил президент России Владимир Путин по итогам январской поездки в наш регион и на Чукотку, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
Тогда в Анадыре многодетная семья задала главе государства вопрос, который волнует многих родителей на Дальнем Востоке, о возможности распространения на Чукотку программы поддержки многодетных семей, которая с 2023 года реализуется в Приморском крае. Там при рождении третьего или последующего ребёнка семья может уменьшить ипотеку на один миллион рублей.
В результате, по предложению Минвостокразвития, помимо Чукотки в список из семи регионов ДФО с низкой рождаемостью для её стимулирования вошёл и Хабаровский край.
Законопроект об увеличении выплат на погашение ипотеки для многодетных семей в региональный парламент внёс врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Накануне его рассмотрел и одобрил профильный комитет Законодательной думы.
Эта выплата будет производиться семьям, где третий и последующий ребёнок родился с 1 января этого года до 31 декабря 2026-го. Дети должны быть зарегистрированы в органах ЗАГС Хабаровского края, семьи должны проживать и быть прописанными в нашем регионе. Уже заложены деньги на увеличение поддержки многодетных на этот год: 37,8 млн рублей выделят из краевого, а ещё 151 млн рублей из федерального бюджета. Курировать программу будет госкорпорация «ДОМ.РФ».
— Депутаты много раз поднимали вопросы миграции и снижения рождаемости в регионе. Данная мера как раз направлена на решение сложившихся проблем. Мы также надеемся, что её продлят и в дальнейшем, возможно, увеличат сумму выплаты, — рассказала председатель постоянного комитета краевой думы по вопросам социальной политики Ольга Ушакова.
Ожидается, что депутаты Законодательной думы Хабаровского края должны принять эти поправки в региональное законодательство на заседании 26 июня. В таком случае закон начнёт действовать уже с 1 июля. Большие семьи смогут начать получать миллионную выплату на погашение части ипотеки.