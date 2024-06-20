В России с 1 июля вырастет пошлина на биометрический загранпаспорт

Кроме того, эксперт напомнила, что увеличены суммы пошлины за выдачу проездного документа беженца иностранцам или лицам без гражданства (с 350 до 420 рублей), на визу на въезд в Россию (с 1000 до 1200 рублей), на визу для многократного пересечения границы России (с 1600 до 1920 рублей).