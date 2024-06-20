Участок дороги по улице Сеченова отремонтируют в Хабаровске

Участок Хабаровск-1 — Хабаровск-2 — один из самых загруженных в Хабаровском крае. Для его разгрузки был построен третий путь, который начали строить в 2023 году. Сейчас по нему проходят пассажирские поезда, электрички и локомотивы, что позволит увеличить пропускную способность грузов в порты Дальнего Востока по первому и второму пути.