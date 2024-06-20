Участок дороги по улице Сеченова отремонтируют в Хабаровске

Участок дороги по улице Сеченова вдоль железнодорожных путей отремонтируют в связи с жалобами хабаровчан на его состояние. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Ведутся работы по установке шумозащитного экрана вдоль перегона Хабаровск-1 — Хабаровск-2, протяженностью около 11 километров. Выполнено 75 процентов работ. Из-за использования тяжелой техники страдает благоустройство, что вызывает вопросы к состоянию дорожного покрытия по улицам 1220-й километр и Сеченова. Установка шумозащитных экранов, примыкающих к дороге, планируется завершить в сентябре текущего года. Благоустройство на этих участках будет выполнено после проведенной вместе с администрацией города проверки в сентябре-октябре 2024 года», — рассказал начальник производственного отдела Дальневосточной дирекции ДВЖД по капитальному строительству Александр Жабин.
Участок Хабаровск-1 — Хабаровск-2 — один из самых загруженных в Хабаровском крае. Для его разгрузки был построен третий путь, который начали строить в 2023 году. Сейчас по нему проходят пассажирские поезда, электрички и локомотивы, что позволит увеличить пропускную способность грузов в порты Дальнего Востока по первому и второму пути.