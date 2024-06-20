Квитанции с красной маркировкой получат в июле около 6 тысяч хабаровчан

Около 6 тысяч хабаровчан в июле получат квитанции от МУП «Водоканал» с красной маркировкой. Такой документ означает, что жители не оплачивали услуги водоснабжения и водоотведения в течение 3−6 месяцев. В целом хабаровские неплательщики задолжали за услуги порядка 28 миллионов рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Квитанции с красной маркировкой — это один из способов досудебного урегулирования вопросов дебиторской задолженности. Неплательщики получат обычные бланки, на которые будет нанесена красная полоса — своеобразное напоминание о невыполнении своих обязательств. Должнику не стоит игнорировать данный платежный документ. Я хотел бы подчеркнуть, что данная квитанция является последним предупреждением неплательщику. В случае если долг не будет погашен, предприятие обратится в суд и будет требовать взыскания долгов в судебном порядке. Тогда могут арестовать расчетные счета, недвижимость, автомобили, вынести запрет на осуществление любых регистрационных сделок с имуществом, а также на выезд за пределы страны», — прокомментировал и.о. директора МУП города Хабаровска «Водоканал» Андрей Стаханов.
Также спикер добавил, что МУП Хабаровска «Водоканал» призывает своих абонентов погасить накопленную задолженность за водоснабжение и водоотведение, чтобы избежать негативных последствий.