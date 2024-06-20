Хабаровский родильный дом № 2 превратят в аптекарский склад

— Помещения Дальневосточного центра лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций находятся сейчас в разных зданиях. Специалистам, чтобы, например, зимой отпустить медицинские препараты, нужно одеться, выйти на улицу, перейти в другое строение, собрать там лекарства и перенести их. Кроме того, в туалет сотрудники вынуждены ходить на улицу. У нас нет горячей воды и душевых. Обретя дом на новом месте, а вместе с ним достойные условия труда, качество работы улучшится, — сказала руководитель ДВЦЛО Анна Струнец.