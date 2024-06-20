Хабаровский родильный дом № 2 превратят в аптекарский склад

Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций, расположенный на улице Ким Ю Чена, 81 «А», готовится к переезду в здание бывшего родильного дома № 2 в Хабаровске. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, данная мера позволит усовершенствовать процесс обеспечения необходимым препаратами пациентов.
Отметим, что ранее специалисты Росздравнадзора провели проверку здания 1953 года постройки и пришли к выводу, что оно не соответствует требованиям, которые предъявляются к организациям, оказывающим акушерскую помощь. В этой ситуации ничего, кроме как закрыть второй роддом, не оставалось. В настоящее время в здании проходит ремонт. Основные работы затронули цокольный этаж, где в дальнейшем будут храниться лекарственные препараты.
— Помещения Дальневосточного центра лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций находятся сейчас в разных зданиях. Специалистам, чтобы, например, зимой отпустить медицинские препараты, нужно одеться, выйти на улицу, перейти в другое строение, собрать там лекарства и перенести их. Кроме того, в туалет сотрудники вынуждены ходить на улицу. У нас нет горячей воды и душевых. Обретя дом на новом месте, а вместе с ним достойные условия труда, качество работы улучшится, — сказала руководитель ДВЦЛО Анна Струнец.
Напомним, что ещё в прошлом году три родильных дома в Хабаровске было решено преобразовать в одно юридическое лицо для улучшения качества медицинского обслуживания рожениц и условий работы медперсонала. Так, учреждения № 1 и № 2 в итоге присоединили к роддому № 4. Новая медицинская организация получила имя докторов Фёдора и Зинаиды Венцовых.