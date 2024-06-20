Пять автобусных маршрутов во Владивостоке временно изменят схему движения

Так, автобусы маршрута № 23 будут доезжать до остановки «Автовокзал», после чего разворачиваться и двигаться в обратном направлении. Автобусы № 23 л и 43, 4 и 81 будут объезжать перекрытый участок по улице Енисейской, отмечает пресс-служба мэрии.