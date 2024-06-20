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Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придёт жара в +36

Аномально жаркая погода продержится несколько дней.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 58% 766 мм рт. ст. +28°
Источник: РИА "Новости"

Метеорологи ожидают, что жара установится в регионе в пятницу, 21 июня.

Четверг, 20 июня, пока не порадует — в Новосибирске установится до 21 градуса тепла, небольшой дождь с грозой и ветер 4−9 м/с.

В пятницу, 21 июня, хоть и прогнозируется дождь с грозой, но, в целом будет тепло: ночью +15, днём +28. Ветер порядка 9 м/с, но местами и все 14 м/с.

Ночью осадки и +20, днём спокойно и до +32 — картина субботы, 22 июня. Ветер сохранится.

В эти дни в Новосибирской области местами столбик термометра покажет заветные +36.