Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придёт жара в +36

Метеорологи ожидают, что жара установится в регионе в пятницу, 21 июня.
Четверг, 20 июня, пока не порадует — в Новосибирске установится до 21 градуса тепла, небольшой дождь с грозой и ветер 4−9 м/с.
В пятницу, 21 июня, хоть и прогнозируется дождь с грозой, но, в целом будет тепло: ночью +15, днём +28. Ветер порядка 9 м/с, но местами и все 14 м/с.
Ночью осадки и +20, днём спокойно и до +32 — картина субботы, 22 июня. Ветер сохранится.
В эти дни в Новосибирской области местами столбик термометра покажет заветные +36.