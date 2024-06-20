Полиция и Росгвардия ищут мужчину, который задержал зэка-рецидивиста до их приезда

Сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по Владивостоку подозреваемого. Выяснилось, что он уже был судим за имущественные преступления. Сперва вора пытались задержать сами продавцы, однако у них не получилось. Спас ситуацию прохожий: он удерживал грабителя до приезда охранников.