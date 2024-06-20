Полиция и Росгвардия ищут мужчину, который задержал зэка-рецидивиста до их приезда

Молодой 22-летний парень разбил ветрину ювелирного магазина на улице Трамвайная во Владивостоке камнем и попытался выкрасть украшения, несмотря на сопротивление сотрудников. Прохожий увидел подозреваемого и обезвредил его до приезда силовиков, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по Владивостоку подозреваемого. Выяснилось, что он уже был судим за имущественные преступления. Сперва вора пытались задержать сами продавцы, однако у них не получилось. Спас ситуацию прохожий: он удерживал грабителя до приезда охранников.
Задержанный признался, что хотел ограбить магазин, чтобы продать «улов», а на вырученные деньги купить квартиру. По факту происшествия завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ. Специалисты просят помогавшего мужчину обратиться к ним по телефону: 8 (423) 265 52 13, они благодарят за содействие.
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