Министру экологии Красноярского края назначили первого заместителя. Им стала женщина

«С Юлией Анатольевной я работаю не первый год и с твердой уверенностью могу сказать, что она — не просто профессионал своего дела, а человек, полностью вовлеченный в вопросы экологии и бесконечно стремящийся ее улучшить. Неспроста ко Дню эколога Юлия Анатольевна награждена высокой федеральной наградой — нагрудным знаком “Отличник охраны природы”. Вместе мы формировали и развивали новые подходы в работе государственного экологического надзора. И за годы работы Юлии Анатольевне удалось не просто сохранить, но и усилить работу по предупреждению экологических правонарушений. Гуменюк Юлия Анатольевна обладает всеми необходимыми качествами руководителя и имеет огромный потенциал, который, я уверен, она направит на благо экологии нашего края».