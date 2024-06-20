Парализованной сибирячке из Новосибирской области подарили деньги и коляску

Жители Карасукского района Новосибирской области помогли парализованной женщине приобрести инвалидную коляску. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «gorsite.ru».
Лилия Алешина из села Михайловка оказалась прикована к постели после дорожно-транспортного происшествия. Семья женщины самостоятельно пыталась купить подъемник, но его стоимость составляла 100 тыс. рублей.
Неравнодушные люди откликнулись на просьбу о помощи и собрали для Лилии 120 тыс. рублей. Женщина выразила глубокую благодарность всем, кто поддержал ее в трудную минуту.
Кроме того, врач из Новосибирска сообщила, что Комплексный центр социальной адаптации инвалидов бесплатно предоставит женщине подъемник и инвалидную коляску с электроприводом.
Благодаря помощи жителей и социальных служб Лилия может передвигаться по комнате и выезжать на веранду.
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