Новый курорт в ущелье Тургень: что о нем известно

85 километров трасс
В ответ на запрос Tengrinews.kz в акимате Алматинской области дали такой комментарий:
«Начали работу по данному вопросу. В данный момент прорабатывается вопрос по поиску инвесторов для обследования и строительства горнолыжного круглогодичного комплекса в Алматинской области».
В национальной компании «Казахтуризм» корреспонденту Tengrinews.kz сказали, что исследование о строительстве курорта в Тургеньком ущелье финансово поддержал Азиатский банк развития.
«Проведено комплексное исследование при поддержке АБР по строительству всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области. Исследование направлено на оценку туристического потенциала, ресурсов, потенциальных рынков, перспектив развития территории и потребностей в инженерной инфраструктуре. Согласно выработанной концепции, предполагается создать 58 трасс общей протяженностью 85 километров с пропускной способностью для 9044 лыжников».
По данным «Казахтуризма», «подобный крупный инвестиционный проект международного уровня предполагает поэтапную реализацию, учитывая участие нескольких заинтересованных стейкхолдеров и особенности месторасположения проекта, требующие бережного отношения к природным ресурсам, обеспечения безопасности туристов и других аспектов».
Сейчас проект находится на этапе определения статуса земель под строительство и оформления земель в границах проектирования.
Другие проекты поблизости
По информации «Казахтуризма», также разрабатывается бизнес-план инвестиционного проекта по горнолыжному курорту «Тургень-37» общей площадью 310 гектаров. В рамках этого проекта планируется создание трасс протяженностью 37,5 километра и пропускной способностью для 5000 лыжников.
«Точные сроки появления курортных зон еще не определены, но ожидается, что первые этапы строительства могут начаться в ближайшие несколько лет при условии успешного привлечения инвестиций и завершения всех необходимых подготовительных работ».
Там также уточнили, что в Казахстане насчитывается 16 горнолыжных комплексов с трассами разного уровня сложности (light, medium, freeride). Они расположены в Алматинском горном кластере, окрестностях Усть-Каменогорска и Риддера, а также в Акмолинской области.
Сейчас реализуются проекты расширения горнолыжного комплекса «Ой-Карагай» в Талгарском районе и строительство горнолыжно-спортивного комплекса «Коктал» в Карасайском районе Алматинской области.
«Тургень обладает высоким туристическим потенциалом благодаря своему географическому положению и туристическим ресурсам, таким как памятники природы, заповедники, исторические и культурные памятники, а также близость к Алматы», — добавили представители «Казахтуризма».
Что сказал Президент
На состоявшемся 13 июня совещании по туризму Касым-Жомарт Токаев раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства. По его мнению, целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне.
«Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. На город приходится четверть всего туристского потока, в том числе половина иностранных туристов. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки. На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области».