Колледжи Приморья начали прием документов от абитуриентов

В Приморье началась приемная кампания в колледжи. Абитуриенты, стремящиеся получить среднее профессиональное образование, могут подать документы в одно из 70 учебных заведений региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как отмечают в краевом министерстве профобразования, прием проводится по среднему баллу аттестата.
Приморье также активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Пять образовательно-производственных кластеров обучают студентов на производственном оборудовании, аналогичном тому, что используется на предприятиях, что обеспечивает выпускникам хорошие шансы на трудоустройство. В проекте участвуют практически все колледжи региона.
Прием документов продлится до 15 августа, но при наличии свободных мест документы будут приниматься до 25 ноября. Главной задачей профессионального образования является подготовка компетентных и грамотных специалистов-практиков, востребованных на рынке труда.
Напомним, с 1 сентября 2025 года на базе Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа начнет деятельность образовательно-производственный центр (кластер) «Транспортная отрасль» (Наземный транспорт. Логистика). Колледж начнёт подготовку востребованных специалистов для транспортной отрасли. Открытие кластера стало возможным в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет», который направлен на то, чтобы максимально приблизить уровень образования учащихся колледжей к потребностям рынка, а также на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации «Развитие образования» и нацелен на модернизацию профессионального образования.