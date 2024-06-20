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Колледжи Приморья начали прием документов от абитуриентов

В этом году на программы СПО можно поступить почти в 70 учреждений региона.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморье началась приемная кампания в колледжи. Абитуриенты, стремящиеся получить среднее профессиональное образование, могут подать документы в одно из 70 учебных заведений региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Как отмечают в краевом министерстве профобразования, прием проводится по среднему баллу аттестата.

Приморье также активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Пять образовательно-производственных кластеров обучают студентов на производственном оборудовании, аналогичном тому, что используется на предприятиях, что обеспечивает выпускникам хорошие шансы на трудоустройство. В проекте участвуют практически все колледжи региона.

Прием документов продлится до 15 августа, но при наличии свободных мест документы будут приниматься до 25 ноября. Главной задачей профессионального образования является подготовка компетентных и грамотных специалистов-практиков, востребованных на рынке труда.

Отметим, что сегодня в приморских колледжах учится около 50 тысяч студентов, работает 1,7 тысячи преподавателей и мастеров производственного обучения. Профессиональная подготовка ведется почти по 130 профессиям и специальностям.

Напомним, с 1 сентября 2025 года на базе Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа начнет деятельность образовательно-производственный центр (кластер) «Транспортная отрасль» (Наземный транспорт. Логистика). Колледж начнёт подготовку востребованных специалистов для транспортной отрасли. Открытие кластера стало возможным в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет», который направлен на то, чтобы максимально приблизить уровень образования учащихся колледжей к потребностям рынка, а также на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации «Развитие образования» и нацелен на модернизацию профессионального образования.

образование