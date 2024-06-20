Колледжи Приморья начали прием документов от абитуриентов

Напомним, с 1 сентября 2025 года на базе Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа начнет деятельность образовательно-производственный центр (кластер) «Транспортная отрасль» (Наземный транспорт. Логистика). Колледж начнёт подготовку востребованных специалистов для транспортной отрасли. Открытие кластера стало возможным в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет», который направлен на то, чтобы максимально приблизить уровень образования учащихся колледжей к потребностям рынка, а также на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации «Развитие образования» и нацелен на модернизацию профессионального образования.