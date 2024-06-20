Из Хабаровска в Белорусский зоопарк на самолете улетел амурский тигр, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Специалисты проконтролировали отправку в международном аэропорту Хабаровска.
Тигру 8 месяцев, он отправился из краевой столицы в Минск, где будет содержаться в зоопарке. Хищник прошел иммунизацию, обработку и осмотр, а также получил необходимый сертификат СИТЕС. После проведения всех необходимых процедур на хищника было получено заключение о том, что он здоров.
Также в этом году в хабаровском аэропорту проверяли харзу, которая прибыла в краевую столицу для дальнейшей отправки в Новосибирск.