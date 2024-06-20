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В Омске официально зарегистрировали «Омскгоргаз»

Государственное унитарное предприятие возглавил Дмитрий Мишуров.

Источник: Om1.ru

В Омске 18 июня государственное унитарное предприятие «Омскгоргаз» прошло официальную регистрацию. Директором организации стал Дмитрий Мишуров, возглавляющий АО «Омскгазстройэксплуатацию», а учредителями выступают региональные Минэнерго и Минимущества.

Отметим, что ранее «Омскгоргаз» был акционерным обществом и принадлежал холдинговой компании «Акция». Однако после уголовного дела о мошенничестве в отношении владельцев компании, по решению суда предприятие было обращено в собственность государства.

Предприятие будет обеспечивать условия для развития газификации на территории Омской области и организации газоснабжения граждан в соответствии с фактической передачей единого имущественного комплекса АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» из федеральной собственности в областную.