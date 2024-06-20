В Омске пропала «Радость»: с дома в центре города сняли знаменитую вывеску

Сообщение об этом появилось накануне в телеграм-канале «Не мэр Омска».
В городской администрации сообщили, что вывеску демонтировали на время капремонта крыши этого дома. При этом в мэрии отметили, что она не собственность ни управляющей компании, ни администрации Омска.
«Однако мы понимаем, что она обладала ценностью и думаем над ее дальнейшей судьбой вместе с меценатами», — также сказали там.
В комментариях одна из подписчиц канала отметила, что её настораживает прошедшее время в данной фразе.
«Значит, уже все, нет вывески в живых?», — спрашивает она.