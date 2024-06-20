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В Омске пропала «Радость»: с дома в центре города сняли знаменитую вывеску

С крыши дома на проспекте Карла Маркса исчезла знаменитая вывеска «Радость».

Источник: Соцсети

Сообщение об этом появилось накануне в телеграм-канале «Не мэр Омска».

В городской администрации сообщили, что вывеску демонтировали на время капремонта крыши этого дома. При этом в мэрии отметили, что она не собственность ни управляющей компании, ни администрации Омска.

«Однако мы понимаем, что она обладала ценностью и думаем над ее дальнейшей судьбой вместе с меценатами», — также сказали там.

В комментариях одна из подписчиц канала отметила, что её настораживает прошедшее время в данной фразе.

«Значит, уже все, нет вывески в живых?», — спрашивает она.

архитектура