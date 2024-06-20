На праздновании Сабантуя среди красноярцев разыграют 5 мешочков золота

«Кроме того, на острове будут организованы традиционные спортивные игровые состязания, где все желающие смогут проверить силу, ловкость и выносливость. Так, участники праздника смогут посоревноваться в лазании на столб, бое мешками на бревне, поднятии гири, перетягивании каната, армрестлинге, разбивании горшков с завязанными глазами, а также в беге с яйцом в ложке, с коромыслом и на ходулях. Впервые будет проводиться игра “Стрельба из лука”, где будет разыгрываться 5 мешочков золота, и каждый участник сможет испытать свою удачу», — рассказали в мэрии.