На праздновании Сабантуя среди красноярцев разыграют 5 мешочков золота

Программу мероприятия представила мэрия.
Так, все пришедшие смогут познакомиться с татарской культурой, традициями и кухней. Будут организованы фотозоны, выставка-конкурс «Солнечный “Чак-чак”, мастерская татарских ремёсел, детские и спортивные площадки.
На сцене выступят татарские музыкальные коллективы, пройдут соревнования по национальной борьбе на поясах «Кореш».
«Кроме того, на острове будут организованы традиционные спортивные игровые состязания, где все желающие смогут проверить силу, ловкость и выносливость. Так, участники праздника смогут посоревноваться в лазании на столб, бое мешками на бревне, поднятии гири, перетягивании каната, армрестлинге, разбивании горшков с завязанными глазами, а также в беге с яйцом в ложке, с коромыслом и на ходулях. Впервые будет проводиться игра “Стрельба из лука”, где будет разыгрываться 5 мешочков золота, и каждый участник сможет испытать свою удачу», — рассказали в мэрии.
Добраться на праздник можно будет на бесплатных шаттлах. Автобусы будут ходить с 10:00 до 19:00 с интервалом от 5 до 20 минут. С правого берега — от гипермаркета «О’кей» (остановка «Нефтебаза»), с левого — от ТЦ «Авиатор».
«Советуем захватить с собой складные стульчики, пледы, карематы, походные сидушки, чтобы можно было разместиться на зелёной зоне во время концертной программы или просто отдохнуть», — отметили в мэрии.