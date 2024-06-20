Экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова улетела в Узбекистан

Бывшая вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры Анна Терешкова улетела отдыхать в Узбекистан. Экс-чиновница поделилась яркими фотографиями в своем Телеграм-канале.
— Решила посмотреть, как работает туристический бизнес в Узбекистане, и заодно полюбоваться историческими достопримечательностями мирового уровня! Бухара находится под защитой ЮНЕСКО. Как здорово, что люди сберегли для будущих поколений историю и величие людей, которые создавали нашу цивилизацию, — написала Терешкова.
Она также отметила, что россиянам надо любить и принимать климат, в котором они живут, и использовать его как преимущество. Так, Сибирь может похвастаться «белоснежным снегом, русской баней, катанием на лыжах или снегоходах».
— Пустыня. Ужасно жарко в 50 градусов, но это неповторимые впечатления! — описала свои эмоции Анна Терешкова.