Красноярцев ждет самый длинный день в году

День летнего солнцестояния порадует самым высоким Солнцем и самым длинным световым днем в 2024 году, за которым последует самая короткая ночь. Уже со следующего дня продолжительность ночи будет постепенно увеличиваться, а день пойдет на убыль.
В разных регионах России долгота дня различается. Чем севернее он расположен, тем длиннее световой день ждет его жителей. В Красноярске он продлится 17 часов 38 минут, в Москве — 17 часов 33 минуты.
«20 июня 2024 года в 23:50 по московскому времени наступит летнее солнцестояние, — рассказывают астрономы. — Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира. В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима. При этом в Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге, то есть в полдень можно наблюдать самые короткие тени и самое высокое Солнце года в Северном полушарии».
Отметим, на протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. Считается, что летнее солнцестояние насыщает всю природу сильной солнечной энергией.