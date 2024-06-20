Красноярцев ждет самый длинный день в году

«20 июня 2024 года в 23:50 по московскому времени наступит летнее солнцестояние, — рассказывают астрономы. — Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира. В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима. При этом в Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге, то есть в полдень можно наблюдать самые короткие тени и самое высокое Солнце года в Северном полушарии».