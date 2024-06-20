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Еще 18 тысяч жителей края получат качественную питьевую воду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В пяти муниципалитетах края возводят новые объекты питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». После ввода в эксплуатацию всех объектов доступ к чистой питьевой воде получат ещё 18 тыс. жителей региона.

Источник: AP 2023

«С начала реализации проекта почти 130 тысяч жителей края получили доступ к чистой воде, — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ края Михаил Сперанский. — За пять лет построены 20 объектов питьевого водоснабжения, в этом году добавятся ещё 6 объектов в пяти муниципалитетах, это значит, что ещё 18 тысяч жителей смогут получать чистую воду. Способ очистки воды для каждого населённого пункта подбирается индивидуально, в зависимости от изначального анализа воды, который проводят специалисты Роспотребнадзора».

В селе Красная Поляна Назаровского района строят водоочистной комплекс, рабочие смонтировали фундамент озоно-фильтрационной станции и колодцы водоснабжения.

В селе Богучаны проложены водопроводные сети протяжённостью 550 метров, что составляет четверть от запланированного объёма работ.

В посёлке Мингуль Сухобузимского района строят водозаборные сооружения, водонапорную башню и прокладывают водопроводные сети: строители уже пробурили скважину глубиной 60 метров и установили обсадную трубу, а также приступили к сварке труб водоснабжения.

В селе Малая Минуса Минусинского района проложат водопровод длиной 2,8 км. В селе рабочие уже подготовили траншею для укладки новых труб.

В Уяре строят комплекс водоочистных сооружений, рабочие завершили устройство фундамента, установили плиты под дренажные колодцы и резервуары с чистой водой.

ЖКХ