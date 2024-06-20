Еще 18 тысяч жителей края получат качественную питьевую воду

«С начала реализации проекта почти 130 тысяч жителей края получили доступ к чистой воде, — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ края Михаил Сперанский. — За пять лет построены 20 объектов питьевого водоснабжения, в этом году добавятся ещё 6 объектов в пяти муниципалитетах, это значит, что ещё 18 тысяч жителей смогут получать чистую воду. Способ очистки воды для каждого населённого пункта подбирается индивидуально, в зависимости от изначального анализа воды, который проводят специалисты Роспотребнадзора».
В селе Красная Поляна Назаровского района строят водоочистной комплекс, рабочие смонтировали фундамент озоно-фильтрационной станции и колодцы водоснабжения.
В селе Богучаны проложены водопроводные сети протяжённостью 550 метров, что составляет четверть от запланированного объёма работ.
В селе Малая Минуса Минусинского района проложат водопровод длиной 2,8 км. В селе рабочие уже подготовили траншею для укладки новых труб.
В Уяре строят комплекс водоочистных сооружений, рабочие завершили устройство фундамента, установили плиты под дренажные колодцы и резервуары с чистой водой.