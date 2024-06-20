Художник из Новосибирска предсказал солнечную активность по своим картинам

Фотохудожник и рунолог из Новосибирска Игорь Вечерский увидел в своих картинах солнечную гиперактивность. Об этом он рассказал «МК в Новосибирске».
7 лет назад Вечерский сфотографировал рассеянный свет. Подкорректировав в фотошопе, сделал и опубликовал окончательные изображения. Это было 18 июля 2017 года.
«Эта серия картин — она же так и называется “Солнечный ветер”, и на них можно увидеть протуберанец такой солнечный. Хотя когда я их создавал, я об этом не думал, это все родилось спонтанно. И потом уже спустя время я понял, что в этом скрыто очередное предзнаменование», — объяснил порталу художник.
Отмечается, что Игорь Вечерский ранее предсказывал штаммы коронавируса по своим руническим картинам, а также — войну в Израиле.