Художник из Новосибирска предсказал солнечную активность по своим картинам

«Эта серия картин — она же так и называется “Солнечный ветер”, и на них можно увидеть протуберанец такой солнечный. Хотя когда я их создавал, я об этом не думал, это все родилось спонтанно. И потом уже спустя время я понял, что в этом скрыто очередное предзнаменование», — объяснил порталу художник.