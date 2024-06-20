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Художник из Новосибирска предсказал солнечную активность по своим картинам

Ранее он увидел в своих работах коронавирус и войну в Израиле.

Источник: МК

Фотохудожник и рунолог из Новосибирска Игорь Вечерский увидел в своих картинах солнечную гиперактивность. Об этом он рассказал «МК в Новосибирске».

7 лет назад Вечерский сфотографировал рассеянный свет. Подкорректировав в фотошопе, сделал и опубликовал окончательные изображения. Это было 18 июля 2017 года.

А уже 6, 7, 8 и 10 сентября того же года на Солнце случились мощнейшие вспышки. Одна из них стала самой сильной за последние 18 лет.

«Эта серия картин — она же так и называется “Солнечный ветер”, и на них можно увидеть протуберанец такой солнечный. Хотя когда я их создавал, я об этом не думал, это все родилось спонтанно. И потом уже спустя время я понял, что в этом скрыто очередное предзнаменование», — объяснил порталу художник.

Отмечается, что Игорь Вечерский ранее предсказывал штаммы коронавируса по своим руническим картинам, а также — войну в Израиле.

искусство