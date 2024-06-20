Легенды отечественной рок-музыки и молодые звезды выступят в Хабаровске

24 августа в Хабаровске состоится всероссийский фестиваль «Рок над Амуром», приуроченный к празднованию Дня Государственного флага РФ. Зрителей ждет концертный марафон с участием легенд отечественной рок-музыки и молодых звезд со всей России на площадке рядом с Ареной «Ерофей». Фестиваль проводится при поддержке правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
За три года «Рок над Амуром» стал главным музыкальным событием Дальнего Востока, привлекая ценителей качественной музыки из разных регионов в Хабаровск.
«Концепция фестиваля не изменится — на сцене выступят специальные гости, в этом году ими станут: “Кипелов”, Найк Борзов, “Калинов мост” и “Обе рек”. К ним присоединятся победитель и финалист прошлого года: группы “Озоновый слой” и “Папа рок”. Также на фестивале выступят три перспективных коллектива, прошедших всероссийский конкурсный отбор. Вход на фестиваль, как и прежде, бесплатный для всех зрителей», — рассказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.
С 19 июня открывается прием заявок на участие в фестивале. Для этого необходимо заполнить форму на сайте проекта. Три лучшие команды станут участниками фестиваля и смогут бороться за главный приз — запись собственного мини-альбома.