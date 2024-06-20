Легенды отечественной рок-музыки и молодые звезды выступят в Хабаровске

«Концепция фестиваля не изменится — на сцене выступят специальные гости, в этом году ими станут: “Кипелов”, Найк Борзов, “Калинов мост” и “Обе рек”. К ним присоединятся победитель и финалист прошлого года: группы “Озоновый слой” и “Папа рок”. Также на фестивале выступят три перспективных коллектива, прошедших всероссийский конкурсный отбор. Вход на фестиваль, как и прежде, бесплатный для всех зрителей», — рассказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.