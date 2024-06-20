Военнослужащий учебного центра ВВО проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО

Дмитрий Козлов в должности наводчика — оператора в составе экипажа боевой машины пехоты БМП-2 в ходе боя с противником прикрывал автомобильные колонны. Грамотно обеспечивал прикрытие наших войск огнем своей боевой машины. Несмотря на получение ранения в ходе боя продолжал выполнение поставленной задачи.