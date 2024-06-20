Военнослужащий учебного центра ВВО проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО

Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший сержант контрактной службы Дмитрий Козлов проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
В 2022 — 2023 году выполнял боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции в составе сводного подразделения. Подразделение было придано отдельной мотострелковой бригаде ВВО.
Дмитрий Козлов в должности наводчика — оператора в составе экипажа боевой машины пехоты БМП-2 в ходе боя с противником прикрывал автомобильные колонны. Грамотно обеспечивал прикрытие наших войск огнем своей боевой машины. Несмотря на получение ранения в ходе боя продолжал выполнение поставленной задачи.
Кроме того, в ходе грамотных действий на БМП-2 старшим сержантом Дмитрием Козловым была уничтожена разведывательно-диверсионная группа ВСУ.
Приказом министра обороны Российской Федерации за отвагу, мужество и героизм, проявленные в ходе исполнения своего воинского долга, старший сержант Дмитрий Козлов награжден государственной наградой «За храбрость».