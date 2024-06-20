Синоптики ожидают 20 июня взбалмошную погоду в Челябинской области

Днем в четверг прошумят кратковременные дожди, местами — с грозами, возможен град. Ветер юго-западный, западный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 13−18 м/с. Столбики термометров будут колебаться от плюс 23 до плюс 28, при натекании облачности — до 19 градусов.
В Челябинске сегодня также кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 14 м/с, плюс 24−26 градусов. В 6.30 утра в центре города плюс 19, влажность 84%, ветер юго-западный 4 м/с, атмосферное давление 731 мм ртутного столба.
Ночью 21 и 22 июня будет плюс 12−17, днем в пятницу столбики термометров покажут плюс 23−28, субботу — 25−30 градусов. Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 16 м/с.