Синоптики ожидают 20 июня взбалмошную погоду в Челябинской области

Днем в четверг прошумят кратковременные дожди, местами — с грозами, возможен град. Ветер юго-западный, западный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 13−18 м/с. Столбики термометров будут колебаться от плюс 23 до плюс 28, при натекании облачности — до 19 градусов.