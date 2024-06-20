Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты подсчитали, сколько стоит отдых в постсоветских странах этим летом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на отдых в страны постсоветского пространства, сообщает АТОР.

Источник: © РИА Новости

По прогнозам туроператоров, летом около 90 тысяч путешественников из России посетят страны СНГ.

Дешевле всего поездка с перелетом в ближнее зарубежье обойдется в Белоруссию — от 30 тысяч рублей на двоих на пять ночей. Визит в Узбекистан будет стоить от 55 тысяч на двоих. Путешествие в Армению — от 86 тысяч, а в Киргизию — от 96 тысяч рублей. Азербайджан — дороже, от 140 тысяч, а Казахстан — от 153 тысяч.

Кроме того, туроператоры отмечают, что спрос на путевки в Белоруссию уже вернулся на доковидный уровень. Путешественники едут как в сити-туры, так и в санатории. В Узбекистан отправляются поклонники экскурсионных поездок, а в Армении гости часто бронируют отдых в горах.

Планирующие визит в Киргизию, обычно стремятся отдохнуть на озере Иссык- Куль, а приезжающие в Казахстан отправляются на побережье Каспия в Актау.

туризм и отдых
СНГ