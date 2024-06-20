Эксперты подсчитали, сколько стоит отдых в постсоветских странах этим летом

По прогнозам туроператоров, летом около 90 тысяч путешественников из России посетят страны СНГ.
Дешевле всего поездка с перелетом в ближнее зарубежье обойдется в Белоруссию — от 30 тысяч рублей на двоих на пять ночей. Визит в Узбекистан будет стоить от 55 тысяч на двоих. Путешествие в Армению — от 86 тысяч, а в Киргизию — от 96 тысяч рублей. Азербайджан — дороже, от 140 тысяч, а Казахстан — от 153 тысяч.
Кроме того, туроператоры отмечают, что спрос на путевки в Белоруссию уже вернулся на доковидный уровень. Путешественники едут как в сити-туры, так и в санатории. В Узбекистан отправляются поклонники экскурсионных поездок, а в Армении гости часто бронируют отдых в горах.
Планирующие визит в Киргизию, обычно стремятся отдохнуть на озере Иссык- Куль, а приезжающие в Казахстан отправляются на побережье Каспия в Актау.