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В Омскую область пришли затяжные дожди

При этом в регионе будет жарко. Местами возможны грозы.

Сейчас в Вашингтоне: +27° 5 м/с 54% 769 мм рт. ст. +28°
Источник: Om1.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС в Омской области сегодня днем, 20 июня, ожидаются дожди разной интенсивности, днём с грозой. Температура воздуха при этом будет +26… +31 градусов тепла.

Аналогичная погода сохранится и в ближайшие несколько дней. Синоптики обещают дождливые, но жаркие дни. В пятницу, 21 июня, возможны грозы и град, усиление ветра до 20 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки +33 градуса.

В субботу, 22 июня, незначительно похолодает. Ночью ожидается туман, дожди и грозы. Температура воздуха днём составит +24… +29 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, дождливая погода сохранится в Омской области вплоть до конца июня. В первой половине июля омичей ждёт стабильно тёплая погода с температурой воздуха +22 градуса, а с середины месяца на регион вновь обрушатся обильные осадки.