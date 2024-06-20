В Омскую область пришли затяжные дожди

Аналогичная погода сохранится и в ближайшие несколько дней. Синоптики обещают дождливые, но жаркие дни. В пятницу, 21 июня, возможны грозы и град, усиление ветра до 20 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки +33 градуса.