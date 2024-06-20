В пятницу, 21 июня, по региону местами пройдут кратковременные дожди. Западный ветер обещает быть умеренным или порывистым. Ночью температура составит +11°, +16°, днем — +25°, +30°.
В Башкирии сохранится 30-градусная жара с грозами
Сегодня, 20 июня, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ливни, град. Направление умеренного и сильного ветра — западное. Ночью столбик термометра покажет от +14° до +19°. Днем воздух прогреется до +22°, +27°.