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В Башкирии сохранится 30-градусная жара с грозами

Сегодня, 20 июня, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ливни, град. Направление умеренного и сильного ветра — западное. Ночью столбик термометра покажет от +14° до +19°. Днем воздух прогреется до +22°, +27°.

Сейчас в Вашингтоне: +25° 4 м/с 69% 769 мм рт. ст. +22°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В пятницу, 21 июня, по региону местами пройдут кратковременные дожди. Западный ветер обещает быть умеренным или порывистым. Ночью температура составит +11°, +16°, днем — +25°, +30°.