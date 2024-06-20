В Башкирии сохранится 30-градусная жара с грозами

Сегодня, 20 июня, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ливни, град. Направление умеренного и сильного ветра — западное. Ночью столбик термометра покажет от +14° до +19°. Днем воздух прогреется до +22°, +27°.