Более двадцати рейсов задержаны в Хабаровском крае из-за погодных условий

Четыре рейса по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи также не состоялись, в ожидании находится двадцать пассажиров. Еще около шестидесяти человек ожидают вылета на шести рейсах по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Чумикан, а двадцать три пассажира — на двух рейсах Хабаровск — Аян — Нелькан.