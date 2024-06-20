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Более двадцати рейсов задержаны в Хабаровском крае из-за погодных условий

С начала прошлой недели Хабаровский край окутался непогодой: дожди льют не переставая, затопляя обширные участки земли, а в небе господствуют гром и ветра.

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Источник: Freepik

С 14 июня аэропорты на севере области остаются закрытыми из-за неблагоприятных условий для полетов. По последним данным на 18 июня, десять рейсов из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Охотск задержаны, вылет ожидают более двести пассажиров.

Четыре рейса по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи также не состоялись, в ожидании находится двадцать пассажиров. Еще около шестидесяти человек ожидают вылета на шести рейсах по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Чумикан, а двадцать три пассажира — на двух рейсах Хабаровск — Аян — Нелькан.

Как только погода улучшится, авиакомпания «Хабаровские авиалинии» возобновит полеты в указанных направлениях. Пассажиров просят проявить понимание в связи с происходящим и обещают обеспечить гостиничным проживанием и питанием до вылета.