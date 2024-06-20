Дмитрий Демешин провел личную встречу с ветеранами СВО из Хабаровского края

«Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся вашей силой духа, отвагой и несгибаемой волей! Для нас каждый из вас — уже победитель. И я хочу вас заверить, мы вас ждем и в спорте, и в жизни, и на государственной службе», — отметил в приветственном слове врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.