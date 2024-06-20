Дмитрий Демешин провел личную встречу с ветеранами СВО из Хабаровского края

Соревнования проходят на площадке Краевого центра единоборств, в них принимает участие около 150 ветеранов СВО со всего Дальнего Востока, в том числе обладатели орденов Мужества, Святого Георгия, а также медалей «За отвагу».
«Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся вашей силой духа, отвагой и несгибаемой волей! Для нас каждый из вас — уже победитель. И я хочу вас заверить, мы вас ждем и в спорте, и в жизни, и на государственной службе», — отметил в приветственном слове врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В течение двух дней ветераны СВО будут соревноваться в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя.
Впервые в Хабаровском крае проходят подобные соревнования для героев. Дмитрий Демешин помимо личного приветствия участников пообщался с командой Хабаровского края, дав понять, что в своем лице он их главный союзник, готовый решать возникающие проблемы. При этом врио губернатора отметил, что ждет ребят на госслужбе, что откроет для них дополнительные возможности по развитию в гражданской сфере.