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Капитан Егор Иванов покинул футбольный клуб «Енисей»

В команде он провел 11 сезонов.

Источник: AP 2023

Капитан красноярского ФК «Енисей» Егор Иванов покинул команду.

Он перешел в ФК «Енисей» в 2013 году и был капитаном на протяжении нескольких лет. Егор Иванов провел в команде 11 сезонов, за это время он сыграл 335 матчей и забил 18 голов.

В составе «львов» футболист один раз вышел в Премьер-лигу, три раза попадал в зону стыковых матчей и доходил до полуфинала Кубка России. За время своей карьеры Егор Иванов трижды возвращался на поле после травмы крестообразных связок, рассказали в пресс-службе ФК «Енисей».