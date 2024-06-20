Капитан Егор Иванов покинул футбольный клуб «Енисей»

Капитан красноярского ФК «Енисей» Егор Иванов покинул команду.
Он перешел в ФК «Енисей» в 2013 году и был капитаном на протяжении нескольких лет. Егор Иванов провел в команде 11 сезонов, за это время он сыграл 335 матчей и забил 18 голов.
В составе «львов» футболист один раз вышел в Премьер-лигу, три раза попадал в зону стыковых матчей и доходил до полуфинала Кубка России. За время своей карьеры Егор Иванов трижды возвращался на поле после травмы крестообразных связок, рассказали в пресс-службе ФК «Енисей».