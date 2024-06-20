Как бесплатно получить путевку в детский лагерь в Казахстане

Детский загородный лагерь — это специальная организация для отдыха детей и их оздоровления, в которую они обычно направляются в период каникул. Таких мест обычно несколько почти в каждом регионе.
Как сообщает Telegram-канал the HODL, путевки в такие организации могут выдать бесплатно при определенных условиях.
Срок пребывания в детском оздоровительном центре и лагере составляет около 10−15 дней в смену, в зависимости от проектной мощности объекта.
Кому доступен бесплатный отдых
Согласно сообщению источника, подобная возможность доступна детям:
- обучающимся и воспитанникам государственных учреждений образования, из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи (АСП);
- из семей, не получающих АСП, но в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (43 407 тенге на 2024 год);
- сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;
- из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
- из иных категорий обучающихся и воспитанников из числа уязвимых категорий населения (определяются коллегиальным органом организации образования).
Как получить путевку
Чтобы получить направление на бесплатный отдых в загородных и пришкольных лагерях для детей, их родителям и опекунам нужно подать заявление с некоторыми документами.
Так, потребуется собрать:
- само заявление;
- документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;
- свидетельство о рождении ребенка (детей) в электронной форме или его копия на бумажном носителе, при отсутствии сведений в информационной системе ИС ЗАГС, либо для родившегося за пределами РК;
- копия свидетельства о заключении или расторжении брака (при отсутствии сведений в ИС ЗАГС);
- медицинская справка на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь, в соответствии с формой № 071/у;
- копия документа, подтверждающего статус для получения путевки.
При этом вид документа, подтверждающего статус кандидата, будет зависеть от обоснования для получения путевки в детский лагерь:
- для детей из семей, имеющих право на получение АСП — справка, подтверждающая принадлежность услугополучателя (семьи), предоставляемая местными исполнительными органами;
- для детей из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума — справка о заработной плате работающих родителей или лиц их заменяющих, о доходах от предпринимательской и других видов деятельности, о доходах в виде алиментов на детей и других иждивенцев;
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях — решение уполномоченного органа об утверждении опеки (попечительства), патронатного воспитания;
- для детей из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций и иных категорий обучающихся и воспитанников — решение коллегиального органа на основании обследования материально-бытового положения семьи.
Когда все нужные документы будут собраны (это можно сделать онлайн), их следует подать через веб-портал egov.kz в электронном виде.
Но также можно подать заявку через управления образования областей и городов республиканского значения, отделы образования районов, городов областного значения или ЦОНы по месту жительства.