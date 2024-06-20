В последний путь проводят героически погибшего экс-актера омской «Галерки»

Согласно представленной биографии, уроженец Ангарска Иркутской области по окончании театрального училища в родном регионе поступил на службу в Омский драматический театр «Галерка», где в период с 1998 по 2007 годы прошли основные годы его актерской карьеры. Впоследствии он несколько лет, вплоть до 2012 года, играл на сцене Нижегородского театра комедии, окончательно расставшись с театральной карьерой в 2014 году. Стоит отметить, что в 2011 году Леонид Гусаров вновь «точечно» соприкоснулся с Омском, дебютировав в российско-американском фильме омича Максима Дьячука «Споры» (18+).
В 2012 году Гусаров начал новый виток своей карьеры, устроившись преподавателем театрального отделения Жуковской детской школы искусств № 1.
«Мужественный, честный человек, патриот с острым чувством справедливости, он считал, что защита Родины — это священный долг гражданина своей страны», — вспоминают коллеги Леонида Гусарова.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Леонида Юрьевича Гусарова.