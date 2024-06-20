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Анисимов рассказал, как продвигается ремонт Кузбасского моста в Кемерове

Накануне власти провели штаб по капремонту.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, на каком этапе сейчас капитальный ремонт Кузбасского моста. Строители работают на нескольких местах сразу.

Так, на путепроводе ул. Колхозной всё, что нужно, демонтировали и начали монтировать арматуру для новых подферменников. В начале июля на участке приступят к обратной установке балок.

На путепроводе улицы Елыкаевской также демонтировали балки, специалисты убирают старые материалы и продолжат работать по обычной схеме: установка арматуры, заливка бетона подферменников, шкафных стенок, выжидание набора прочности и монтаж балок.

«На основном пролетном строении моста делаем финальную очистку, готовим плиты к заливке новых слоёв стяжки, после этого будем укладывать гидроизоляцию. Перильное ограждение меняем на временное для безопасности строителей. Тоже скоро будем принимать бетон», — пишет глава города.

Со стороны левобережной части начали готовить основание дороги, а на путепроводе пр. Притомского уже сняли опалубку на подферменниках и скоро начнут монтировать обратно балки.