Анисимов рассказал, как продвигается ремонт Кузбасского моста в Кемерове

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, на каком этапе сейчас капитальный ремонт Кузбасского моста. Строители работают на нескольких местах сразу.
Так, на путепроводе ул. Колхозной всё, что нужно, демонтировали и начали монтировать арматуру для новых подферменников. В начале июля на участке приступят к обратной установке балок.
На путепроводе улицы Елыкаевской также демонтировали балки, специалисты убирают старые материалы и продолжат работать по обычной схеме: установка арматуры, заливка бетона подферменников, шкафных стенок, выжидание набора прочности и монтаж балок.
«На основном пролетном строении моста делаем финальную очистку, готовим плиты к заливке новых слоёв стяжки, после этого будем укладывать гидроизоляцию. Перильное ограждение меняем на временное для безопасности строителей. Тоже скоро будем принимать бетон», — пишет глава города.
Со стороны левобережной части начали готовить основание дороги, а на путепроводе пр. Притомского уже сняли опалубку на подферменниках и скоро начнут монтировать обратно балки.